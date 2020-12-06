شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتمديد القمة الأفريقية لتنفيذ خارطة طريق إسكات البنادق بأفريقيا لـ10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت صباح اليوم وقائع الجلسة المغلقة لمؤتمر قمة الإتحاد الأفريقي للدورة الاستثنائية الرابعة عشر حول إسكات البنادق في أفريقيا بالمنصات الإفتراضية «الفيديو كونفرانس» برئاسة رئيس الإتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وبحضور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء الدول الأفريقية وممثليهم، وموسي فكي محمد رئيس مفوضية الإتحاد، ومفوضيين الاتحاد، وبمشاركة السفيرة الدكتور نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، التي أوضحت في بداية الجلسة الدول الأفريقية التي تخضع لعقوبات من الإتحاد الأفريقي لعدم سدادها المستحقات المالية للإتحاد وتمنع من ممارسة بعض من أنشطة التصويت والمداولات وإلقاء البيانات أثناء القمة.

ويشمل جدول أعمال القمة اليوم في البداية عزف نشيد الإتحاد الأفريقي، ودقيقة صمت إحياء لذكرى حفظة السلام الذين لقوا حتفهم وضحايا العنف في أفريقيا، وبيان رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وبيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، وعرض تقرير حول ملاحظات إسكات البنادق في أفريقيا يقدمها رئيس مجلس السلم والأمن لشهر ديسمبر 2020، الدكتور مويكيتسي ماجورو، رئيس وزارء مملكة ليسوتو، وتقرير رئيس المفوضية عن الأنشطة والجهود المبذولة لإسكات البنادق في إفريقيا من قبل إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن، وتقرير معلومات مستكملة عن تنفيذ موضوع الإتحاد الأفريقي لعام 2020 «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا» يقدمها رمضان العمامرة «الجزائر»، ممثل الإتحاد الأفريقي السامي المعني بإسكات المدافع، ثم يلي ذلك بيانات من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وبحث مشروع النتائج وإعتمادها .

ومن المنتظر أن تشهد نهاية إجتماعات القمة اليوم إعتماد وصدور إعلان جوهانسبرج حول إسكات البنادق في أفريقيا .

ومن المتوقع تمديد فترة تنفيذ خارطة طريق الإتحاد الأفريقي الرئيسية للخطوات العملية لإسكات البنادق في أفريقيا لمدة عشر سنوات(2021-2030) وإستعراضها بشكل دوري كل سنتين ،في سياق أجندة 2063 للإتحاد الأفريقي، مع الأخذ في الإعتبار أن مبادرة شهر العفو الأفريقي المنبثقة عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للإتحاد الأفريقي،وهناك إقتراح بوضع آلية، في إطار مجلس السلم والأمن، لإشهار ونشر البلدان والكيانات غير الأفريقية التي تتدخل في قضايا السلم والأمن في أفريقيا وتسهل التدفقات غير المشروعة للأسلحة وترعى الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب في القارة، وإقتراح تمديد الإحتفاء بشهر العفو الأفريقي خلال شهر سبتمبر من كل عام لمدة عشر (10) سنوات(2021-2030)، في سياق أجندة الإتحاد الأفريقي 2063.

الجدير بالذكر أن القمة الإستثنائية الثالثة والرابعة عشر كان من المقرر إقامتها في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا في مايو الماضي، وتم تأجليها بسبب الظروف التي فرضها تداعيات ضرورة التباعد الإجتماعي بسبب مواجهة والوقاية من فيروس كوفيد ١٩، والتي مازالت تأثيراتها مستمرة للآن، فتقرر عقد القمة الأفريقية عبر الإنترنت لأول مرة .