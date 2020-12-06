شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه الإسكندرية»: إدخال العدادات مسبوقة الدفع لجميع المنشآت الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تحرص على تقديم افضل خدمة لعملائها لذلك اضافت خدمات جديدة مثل الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك وسدادها عن طريق الموقع دون الحاجة للتوجه للفروع فضلا عن إتاحة خدمة التعاقد على عداد جديد من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت وذلك في إطار التحول الرقمي وإدخال العدادات مسبوقة الدفع إلى جميع المنشاءات الجديدة حتى يتسنى للمستهلك التحكم في فاتورته وحجم الاستهلاك.

وأضاف أن هناك دراسات يجريها بيت خبرة واستشاري مصري متخصص لفصل شبكة مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية وذلك للقضاء على مشكلة عدم استيعاب شبكة الصرف لمياه الأمطار في موسم الشتاء.

وأوضح «جابر» أن مشكلة قطع المياه أو تقليل الضغوطات أيام الأمطار الشديدة والنوات هو أمر خارج عن إرادة الشركة بسبب عدم قدرة استيعاب شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع لكميات كبيرة من الأمطار.