شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم قنا» يتفقد عددا من المدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عددا من المدارس بقريتي خزام وجراجوس جنوب محافظة قنا، رافقه خلالها الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية وعلي حزين مدير إدارة الخدمات وأحمد نصر متابعة مكتب وكيل تعليم قنا وخليل نوفل مدير التعليم الثانوي وعزت الشريف مدير العلاقات العامة.

بدأ جولته بمدرسة خزام الثانوية والتي شدد خلالها على ضرورة العناية بدورات مياه الطلاب والمعلمين وتشديد لجان المتابعة على المدرسة من قبل جهاز متابعة إدارة قوص التعليمية، ثم تفقد مدرسة وحدة خزام الابتدائية حيث طالب مدير المدرسة بضرورة الالتزام بكثافة الطلاب بالفصول واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد انتشار فيروس كورونا مشددا النظافة الدورية لغناء المدرسة وتفعيل جدول الاشراف اليومي بما يخدم على تقليل تجمعات التلاميذ أثناء الفسحة .

وكيل تعليم قنا يتفقد عدد من المدارس

وواصل جولته بتفقد فصول مدرسة جراجوس الثانوية مشيدا بنظافة دورات المياه وفناء المدرسة كما ناقش عدد من الطلاب والطالبة في مدى تفهمهم النقلة الحضارية لتعليم مصر .

وكيل تعليم قنا يتفقد عدد من المدارس

اختتم جولته بزيارة مدرسة الحلة الابتدائية والتي تفقدها حديقتها معربا عن شكره لمدير المدرسة ومسؤول التربية الزراعية بها، مشددا على مدير المدرسة ضرورة للحفاظ على الشكل الجمالي للمدرسة وتقليل الكثافة داخل الفصول والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا .

وكيل تعليم قنا يتفقد عدد من المدارس

وشدد بالتوسع في مبادرة التعليم عن بعد التي دشنها التطوير التكنولوجي بقوص لتشمل كل مدارس الإدارة بالبث المباشر أو المسجل للمنصة التعليمية أو من خلال قناة مدرستي عن طريق تسجيل محتواها وعرضه على الطلبة بغرفة التطوير التكنولوجي .