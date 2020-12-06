شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع مراكز تقديم التصالحات على المباني ومد فترات العمل لمنتصف الليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح الأحد، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، للاطمئنان على متابعة تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والرد على الشكاوى والاستفسارات خاصة تيسير إجراءات تقدم المواطنين للتصالح على عدد من مخالفات التصالح والتى قرر رئيس مجلس الوزراء مد فترة تلقى الطلبات للتقدم على التصالح حتى نهاية العام، مع مناشدة المواطنين بالإسراع في تقديم طلباتهم قبل إغلاق الفترة الزمنية المحددة واستمرار فتح المراكز التكنولوجيه بمراكز ومدن المحافظة يوميا حتى منتصف الليل .

وأكد محافظ مطروح أنه يتم عرض كافة شكاوى وطلبات المواطنين عليه من خلال ادارة خدمة المواطنين واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وضمان الشفافية والمصداقية بما يحقق الصالح العام ومصلحة المواطنين.