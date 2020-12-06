شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 محال مخالفة لـ«إجراءات كورونا» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزراه التنمية المحلية، بمواعيد الغلق الجديدة والمقررة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات، مع التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.

وأجرى نائب محافظ المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، جولة تفقدية مفاجأة بمدينة المنيا، رافقه فيها، العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث شملت الجولة المرور على كافة المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمحال التجارية والصيدليات، بشارع كورنيش النيل، وميدان السهاريج بحي وسط المدينة، وشارع الحسيني، وعزبتي شاهين والمصاص، وشارع 6 أكتوبر بحي غرب المدينة.

وقرر نائب المحافظ، خلال الجولة إغلاق 4 محال تجارية منها ثلاثة محال لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والرابع للإهمال وعدم النظافة، مما يؤثر سلبيا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد النائب ان المحافظ وجه بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة وكذلك تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، وذلك بهدف تحقيق عملية الانضباط للحالة العامة بالشوارع داخل المحافظة.