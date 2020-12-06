شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي أسفل شريط ترام بـ«مينا البصل» بسبب كسر بماسورة مياه شرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب كسر بماسورة مياه شرب، في حدوث هبوط أرضي أسفل شريط ترام المدينة بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغا بحدوث هبوط أرضي أسفل شريط الترام بشارع جبل الزيتون ناصية شارع الأمان بمنطقة مينا البصل.

وانتقل مسؤولي الحي وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النقل العام إلى موقع الحادث.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الهبوط حدث بسبب كسر بماسورة مياه شرب قطر 4 بوصة، دون أي إصابات أو خسائر بشريط الترام.

وأضافت رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه جاري العمل على إصلاح الكسر وردم موقع الهبوط الأرضي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وعودة ضغوطات المياه إلى طبيعتها وانتظام حركة ترام المدينة.

بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي غرب الإسكندرية- صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي غرب الإسكندرية- صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي غرب الإسكندرية- صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي غرب الإسكندرية- صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي غرب الإسكندرية- صور