شكرا لقرائتكم خبر عن «هيرتفوردشاير الإنجليزية» تفتح القبول بالترم الثاني بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أعلنت جامعة هيرتفودشاير الانجليزية من خلال فرعها التعليمى في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتح باب القبول للتيرم الثانى من العام الدراسى الحالى، والمقرر في يناير ٢٠٢١ في كافة الكليات بالحرم الجامعى وهى (الهندسة والإعلام وإدارة الأعمال والعلاج الطبيعى والصيدلة والعلوم الصيدلية وعلوم الحاسب الآلى).

وأعلنت الجامعة عن خطوات التقديم الالكترونية التي تتم من خلال موقعها الإلكتروني www.gaf.edu.eg، حيث يقوم الطالب الراغب في التسجيل بفتح حساب على الموقع وتحميل البيانات والشهادات والأوراق المطلوبه للتقديم على أن يتم مراجعه الأوراق والشهادات من مكتب القبول بالجامعة الأم في انجلترا والتسجيل بالجامعة ويتم التأكد من قبول الطالب حين يصل الطالب ايميل بالقبول المبدئي وبكيفية استكمال الأوراق المطلوبة ودفع جزء من المصاريف لحجز مكان بالسنة الدراسية.

وحددت إدارة الجامعه نسبة القبول بكلياتها المختلفة لتكون نسبة القبول بكلية الصيدلة بفرعيها الصيدلة الاكلينيكية 85% وعلوم الصيدلة 80٪ وكليه العلاج الطبيعي 80%، كلية الهندسة بفرعيها المدني والميكاترونكس 80%، ولكلية علوم الحاسب الآلي 75%، وكلية إدارة الأعمال 70%، اما كلية الإعلام فحددت لها نسبة 70% بالإضافة إلى شروط القبول الاخرى منها اختبار تحديد مستوي اللغة الانجليزية التي تشترطها الجامعة الأم في جميع البرامج.

وكانت قد استقبلت مؤسسة جلوبال الجامعية الدراسى الحالي طلابها الجدد بحفل استقبال وتم مراعاة التباعد الاجتماعى للحضور خلال الحفل وكان في استقبال الطلاب أساتذة اكاديميين من الجامعة في كافة التخصصات، واشاد الحضور بالامكانيات الكبيرة الخاصة بالمقرات الدراسية والمكتبة الخاصة بالجامعة، وايضا المعامل بالإضافة إلى صالات الجيم والملاعب الرياضية والمسرح وسبل توفير الراحة للطلاب والمدرسين والعاملين بالحرم الجامعى.

كما أشاد الحضور بالامكانيات الكبيرة التي تتواجد بالمقر الجامعى بالإضافة إلى المعدات الحديثة التي قامت إدارة الجامعة باستخدامها للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين والأساتذة بالحرم الجامعى من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن فرع جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية من خلال فرعها التعليمي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والمستضاف في مؤسسة جلوبال الجامعية، حقق نجاحا كبيرًا في العملية التعليمية العام الدراسى الماضى والذى تم اغلبها عن بعد سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات، استجابة لقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.