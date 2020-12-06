شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشكر سلطنة عُمان على تعاونها في الإفراج عن قبطان مصري محتجز باليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت سفارة مصر في مسقط، بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة وحكومة وشعب سلطنة عُمان، على نجاح التعاون والجهود المقدرة التي بُذلت على مدار شهور طويلة لتأمين عودة الربان البحري المصري/ فاروق محمد عبدالعال، إلى مصر بسلام، بعد فترة من احتجازه باليمن.

وثمنت السفارة المصرية تعاون السلطات العُمانية في التنسيق والمتابعة مع السفارة ومع الأطراف اليمنية المعنية، لمتابعة موقف المواطن المصري منذ الأيام الأولى لاحتجازه، واتخاذ كافة الإجراءات وبذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عنه وتسهيل عودته إلى مصر بسلامة الله، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح بعد وصول المواطن المصري إلى أرض الوطن أول أمس الجمعة.

وأشارت السفارة المصرية في مسقط إلى استمرار مدرسة السياسة الهادئة الحكيمة غير المنحازة التي تنتهجها سلطنة عُمان، في تحقيق المزيد من الإنجازات والمساهمة في حل المزيد من المشاكل والتعقيدات على مختلف الأصعدة الإقليمية وبما يسهم في دعم وتحقيق السلم والأمن الدوليين.