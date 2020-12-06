شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأسبوع السابع عشر من مشروع أهل مصر للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم أولى فعاليات الأسبوع السابع عشر لمشروع أهل مصر للأطفال «الدمج الثقافي» الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة باستضافة أطفال محافظة البحر الأحمر مدينة رأس غارب، الغردقة، سفاجا، القصير«والعاصمة وتستمر فعالياته حتى 13 ديسمبر الجارى، يمثل ذلك الأسبوع ختام المرحلة الثانية من المشروع والتى بدأت منذ سبتمبر الماضى وتضمنت محافظات»الوادى الجديد، النوبة، أسوان، حلايب وشلاتين، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح «، وقد ناقشت تلك المرحلة من المشروع كيفية إتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد لحماية الأطفال وتوعيتهم وتثقيف النشء، وذلك من خلال البرنامج الثقافي المزمع تنفيذه خلال مدة المشروع والذى يهدف لإيجاد تبادل ثقافي والتعرف على آثار مصر العظيمة في شتى المحافظات، سعيا لتأصيل القيم الإيجابية مثل قبول الآخر والاحتواء والاعتزاز بالوطن والفخر بتاريخه، بالإضافة لتعلم مهارات وحرف بيئية يمكن استغلالها لإقامة مشاريع يدوية صغيرة سعيا لخلق جيل مثقف واع سوى قادر على الإنتاج وتحمل المسئولية.

كما تضمنت تنفيذ العديد من الورش الفنية والثقافية التي وثقت كافة المناسبات التي تزامنت مع فترة تنفيذ المشروع، ويذكر أن تلك المرحلة من المشروع اختلفت عن المرحلتى التجريبية والأولى في زيادة عدد الأطفال المشاركين وكذلك رفع المرحلة العمرية لهم لتشمل الأطفال من عمر 12 سنة وحتى 15 سنة، كما شارك بها الأطفال من الأسوياء وأقرانهم من ذوى القدرات الخاصة ليتحقق الدمج الثقافي ويشمل كافة الفئات، بالإضافة لتنفيذ رحلات ثقافية وزيارات ميدانية للمحافظات المختلفة ذات التاريخ الأثرى والبعد الثقافي حيث شمل البرنامج زيارة قلعة قايتباى ومتحف الأحياء المائية والأسماك المحنطة ومكتبة الإسكندرية وحديقة الشلالات بمدينة الإسكندرية، المتحف الحربى، قلعة قايتباى والطاحونة بمدينة رشيد، وادى الريان، بحيرة قارون، سواقى الهدير وعين السلين بمدينة الفيوم .

تبدأ فعاليات الأسبوع صباح غدا الأحد ويتضمن تنفيذ عددا من الزيارات الميدانية والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، لتعكس انطباع الأطفال عن الحضارة المصرية وترسخ مبادئ المحبة والمؤاخاة، بالإضافة لورش ثقافية تتناول أسرار الملك توت عنخ آمون، كلنا واحد احتفالا باليوم العالمى للمعاق، نوادر احمد شوقي امير الشعراء، حكاية بطل، حكاية قناة السويس، جدير بالذكر أن الزيارات تبدأ بأهرام الجيزة، وفى اليوم الثاني زيارة بانوراما أكتوبر، واليوم الثالث زيارة متحف ركن فاروق والحديقة اليابانية واليوم الرابع زيارة متحف أحمد شوقى وحديقة الحيوان بالجيزة، واليوم الخامس رحلة ترفيهية لمدينة الاسماعيلية، وتختتم الزيارات في اليوم السادس بزيارة قصر عابدين.

يتضمن البرنامج كذلك زيارات مسائية لقصر الطفل بجاردن سيتي لتنفيذ الورش الفنية وتعلم حرف بيئية وتصنيع الحلي، مطويات، أركت، طباعة،خزف إلى جانب ورشة مسرحية للتمثيل وفن الإخراج والإضاءة وتجربة جديدة للمسرح الأسود، وتختتم فعاليات الأسبوع بتدشين نتاج الورش الفنية المنفذة خلال الأسبوع الثقافي وعرض تجارب الورش والعروض الفنية وفيلم تسجيلى عن فعاليات الأسبوع.