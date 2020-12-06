شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وأشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على المرور على مستشفى قلين المركزي، حيث تم متابعة سير العمل بها، ومدى توفير التذاكر والعلاج للمرضى، والاطمئنان على دفتر الحضور والانصراف بالوحدة، لرفع كفاءة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع ناتج الشتاء من الشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الحصة، فضلاً عن متابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع، وداخل المدارس والمصالح الحكومية بالقرية.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار العمل على رفع مياه الأمطار المتراكمة بكافة الشوارع والأحياء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق.

وتابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، مشدداً على رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح والمعدات وماكينات الري لسحب مياه الأمطار أولاً بأول.

وتفقد المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، اللجان الانتخابية وتأكد من مدى استعدادها وجاهزيتها بكافة مرافقها لخوض الانتخابات البرلمانية للجولة النهائية والتي تنطلق يومي الاثنين 7 والثلاثاء 8 من الشهر الحالي.

وأشرَف جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع بورسعيد، وداير الناحية، وأرض حمودة، وكذا المرور ورفع الإشغالات بشارع بورسعيد.

وأشرَف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على استمرار أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار المتبقية، وكذا تسليك خطوط خفض المنسوب بقري القن، وأبو غنيمة، ومنشأة عباس، والورق، والحدادي، لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على المرور على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية الناصرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، حيث تشمل القافلة "عيادة اشعة- عيادة رمد- عيادة أسنان- 3 عيادات نساء- عيادة تنظيم الأسرة- 2 عيادة أطفال- عيادة عظام- عيادة جلدية- عيادة جراحة- عيادة باطنة سيدات- عيادة باطنة رجال- قياس الضغط والسكر- تحليل دم- تحليل الطفيليات"، لرفع كفاءة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والكهرباء، ورش وتطهير شوارع سوق المدينة، بالإضافة إلى تفقد الأعمال بمحطة الصرف الصحي بقرية سنديون.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى الوقت الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هي الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.