شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك فى مؤتمر "قيم عالم ما بعد كورونا" افتراضيا بالإمارات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا الاثنين، فى مؤتمر منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة "المنتدى السابع 2020" الذى يعقد تحت عنوان : "قيم عالم ما بعد كورونا - التضامن وروح ركاب السفينة"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد جمعة، فى بيان اليوم، أن الشدائد والمحن والنوازل العامة تتطلب التعاون والتراحم بين بنى البشر، وأننا لا يمكن أن نكون شركاء حقيقيين لعالم اليوم ما لم نكن مؤثرين وفاعلين فيه.