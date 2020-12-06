‎الجنايات تؤيد قرار التحفظ على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قررت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأييد قرار أمر التحفظ على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على خلفية اتهام قياداتها فى القضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قررت الشهر الحالي حبس كل من جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، مع الأمر باستكمال التحقيقات معهم لاحقا.