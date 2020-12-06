العيون الساهرة.. رحلة الكشف عن ورشة سلاح في زراعات الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات الكشف عن ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها حداد بمركز الحوامدية.

ضربة أمنية ناجحة كانت بدايتها إلقاء القبض على أحد الأشخاص بحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش". بتطوير مناقشته أرشد عن الشخص الذي اشترى منه السلاح.

فريق بحث شكله العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الجنوب، تركزت جهوده على مراقبة نشاط المشكو في حقه وجمع المعلومات حول نشاطه الآثم.

على مدار الـ24 ساعة عكف ضباط مباحث الحوامدية برئاسة الرائد عمرو فاروق على مراقبة المتهم، وتبين أنه يحداد يبلغ من العمر 43 سنة، يتخذ "عشة" وسط الزراعات وكرا لتصنيع السلاح ظنا أن نشاطه في مأمن عن أعين الشرطة.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية بقيادة النقيبين فاروق عبد القادر وهيثم رمضان معاوني مباحث الحوامدية، وكر المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته طبنجة و3 فرد خرطوش والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أقر المتهم بصحة التحريات واتجاره في الأسلحة بحثا عن كسب المال.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.