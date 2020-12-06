شهر زواج انتهى بجثة العروس.. كواليس انتحار زوجين في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية بالجيزة ملابسات مصرع عروس قفزت من الطابق الرابع وإصابة زوجها الذي لحق بها بنفس الطريقة بمنطقة الهرم.

البداية تعود إلى تلقي العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ومصاب بمنطقة الطوابق؛ إثر سقوط من علو.

معاينة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم كشفت أن الجثة لقاصر تبلغ من العمر 16 سنة، ترتدي كامل ملابسها وبها آثار كسور وكدمات متفرقة بالجسم وإصابة زوجها "18 سنة" بكسور نُقل على إثرها إلى المستشفى.

تحريات الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم، أشارت إلى أن المتوفاة متزوجة حديثا وتحديدا منذ شهر، لكن خلافات زوجية متكررة دفعتها لترك مسكن الزوجية والإقامة لدى أسرتها.

ليلة البارحة عادت ذات الـ16 سنة إلى عش الزوجية بعد تدخل الأهل لكن تجدد الخلافات دفعها للانتحار قفزا من الطابق الرابع.

لم تمر سوى دقائق على انتحار العروس حتى قرر زوجها اللحاق بها بنفس الطريقة لكن كُتبت له النجاة، وأسرع الأهالي بنقله إلى المستشفى للعلاج.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، إلى النيابة العامة للتحقيق.