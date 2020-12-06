ابتعدوا عن الوكيل الافتراضي.. مدير بوابة العمرة يوجه تحذيرا لشركات السياحة بمصر والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

وجه أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، التابعة لوزارة السياحة والآثار، عدة رسائل إلى شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة والمواطنين الراغبين في أداء العمرة، بشأن الموسم الجديد.

وقدم إبراهيم في تصريحات صحفية له، نيابة عن شركات السياحة، الشكر إلى الرئيس السيسي، على مساندته ورعايته لمشروع بوابة العمرة، منذ أن كانت مجرد فكرة تحولت إلى واقع حقيقي، متابعا: "الدعم الرئاسي جاء من خلال رؤية مستقبلية وثقة بأن البوابة خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من قاصدي بيت الله".

وأكد المستشار التنفيذي لبوابة العمرة، أن البوابة ساهمت بالفعل الموسم الماضي في حمايه حقوق المعتمرين.

وأشار إبراهيم، إلى وجود جهود كبيرة تبذل من كل الجهات المعنية للإعداد لموسم العمرة الجديد، والحفاظ على سلامة المواطنين وحقوقهم، مؤكدا أن النجاح الذي حققته البوابة الموسم الماضي، يعد دافعا للاستمرار ومضاعفته خلال الموسم الحالي.

وعن انطلاق موسم العمرة الجديد، قال إن شركات السياحة ملتزمة التزاما تاما بأي قرار تتخذه اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لجائحة كورونا، فيما يخص انطلاق رحلات العمرة لإيمانها أن هذا القرار سيراعي في المقام الأول مصلحة وصحة المواطنين، وسيأتي متماشيا مع تطورات الوضع فيما يخص انتشار الوباء محليا وعالميا، وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر.

وأكد مستشار بوابة العمرة، ثقة شركات السياحة المصرية، في أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب الذي يراعي مصالح المواطنين ومصالح شركات السياحة والعاملين بها.

وتابع إبراهيم: "شركات السياحة عانت أشد معاناة بسبب توقف العمرة الموسم الماضي بعد جائحة كورونا، وتنتظر بفارغ الصبر انطلاق الموسم الجديد لعبور أزمتها الحالية".

وحذر إبراهيم، الشركات المصرية والسعودية من العمل بنظام الوكيل الافتراضي فى تأشيرات العمرة، بعيدا عن البوابة الإلكترونية للعمرة.