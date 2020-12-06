شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتداء الملابس الصيفية.. «ارتفاع خادع في درجات الحرارة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتبنؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الجارية تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن يستمر على مدار الأسبوع.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية لميس سلامة على قناة «صدى البلد»، أن الطقس مستقر ومائل للدفئ على شمال البلاد، بينما دافئًا على جنوب البلاد خلال فترات النهار، موضحًا أن فترات الليل الطقس من بارد إلى شديد البرودة.

وتابع أنه من الضروري ارتداء الملابس الشتوية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع الذي ستصل فيه درجات الحرارة لـ25 درجة مئوية، خاصة وأن خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع لتصل لـ13 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنه يفصلنا أسبوعين على بداية فصل الشتاء.