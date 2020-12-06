شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«بوابات تعقيم» و«مظلات وقاية».. «شمال سيناء» تستعد لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على انتهاء استعدادات المحافظة والجهات التنفيذية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف، في تصريحات، اليوم الأحد، أنه تم تحديد وإعداد اللجان الانتخابية بكافة التجهيزات المطلوبة، وتأمين وصول التيار الكهربي لمقار اللجان الانتخابية بتوفير مولدات كهربائية بديلة لتشغيلها عند انقطاع التيار، وتوفير مقاعد لكبار السن وذور الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، بجانب إنشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات ولجان الانتخابات، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتنبيه بارتداء الناخبين للكمامات.

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، انتهاء عملية تطهير وتعقيم المدارس التي بها لجان انتخابية وتوفير ببوابات تعقيم الإلكترونية أثناء دخول المقار الانتخابية.

أشار الغندور، إلى أن المحافظة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية سير الانتخابات وتلقي الإخطارات، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمتابعة الأوضاع وتلقى أي شكوى والعمل على حلها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية .

ويذكر أن محافظة شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، يتبع لها 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا، ويتنافس 4 مرشحين على مقعدين، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولى.