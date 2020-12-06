شكرا لقرائتكم خبر عن متسابقة الفلبين تفوز بلقب ملكة جمال السياحة والبيئة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فازت ملكة جمال الفلبين بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2020 للمراهقات وذلك خلال حفل ختام المسابقة والذي استضاف فعالياته منتجع الباتروس بمدينة الغردقة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم. وقد أشاد الحضور بفعاليات الحفل الذي يعد دعاية قوية مباشرة لسياحة المسابقات العالمية واختيار توقيت تنظيمه الذي يمثل تحدي كبير لفيروس كورونا. وتضمنت الفعاليات استعراضات فنية وعروض أزياء للمتسابقات ثم إعلان الفائزة باللقب وتسلمها التاج من ملكة 2019 بياتريش موتا البرتغالية. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

كانت هذه تفاصيل خبر متسابقة الفلبين تفوز بلقب ملكة جمال السياحة والبيئة بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.