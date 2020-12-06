شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون للجري والدراجات بأسوان احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم مديرية الشباب والرياضة في أسوان، الأربعاء المقبل، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ماراثون دراجات وجري لمسافة 5 كيلو احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وقالت المديرية في بيان لها، إن الماراثون سينطلق من أمام مقر الرقابة الإدارية بمشاركة طلاب جامعة أسوان وعدد من طلاب المدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية وقيادات المحافظة.
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