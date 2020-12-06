شكرا لقرائتكم خبر عن تتعمد الإساءة للمصريين.. حملة سخرية بعد سقوط صفاء الهاشم في انتخابات «الأمة الكويتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صحيفة القبس الكويتية، أن صفاء الهاشم خسرت مقعدها في مجلس الأمة الكويتي الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية، موضحة أن نسبة التغيير في تركيبة المجلس بلغت 62%، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائباً في سيناريو مكرر للانتخابات التي أجريت في 2016، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت 42%.

وقالت الصحيفة إن التجمع الإسلامي السلفي أخفق للمرة الثانية على التوالي في التمثيل داخل مجلس الأمة بخسارة مرشحيه في الدائرتين الثانية والثالثة فهد المسعود وحمد العبيد، في حين نجحت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في الفوز بـ3 مقاعد في البرلمان، رغم خسارة النائب عبدالله فهاد.

وأشارت الصحيفة إلى غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تطبيق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012.

في سياق متصل، تصدر هاشتاج «#صفاء_الهاشم» تريند «تويتر» في مصر بعد خسارتها في الانتخابات، وعمت مظاهر الاحتفال والسخرية بين رواد «تويتر» إثر سقوط الهاشم، التي دائما ما كانت تتعمد الإساءة إلى الشعب المصري.