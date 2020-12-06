شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يؤكد اعتماد قرار ترقية 334 ألف معلم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن قرار ترقية 334 ألف معلم فى مرحلة المراجعة النهائية وسوف يصدر القرار بعدد من اجتازوا اختبارات الترقية خلال أيام.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة، أن هناك اتجاها للعمل على ربط منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنصات الدولية لاتاحة مزيد من فرص التنمية المهنية أمام أعضاء هيئة التدريس، وهناك خطوات جادة تتم لاعتماد المعلم المصرى دوليا مما يمنحه ثقل وقوة مهنية وأدبية فى المنطقة من خلال اعتماد الاكاديمية المهنية للمعلمين من جهة دولية وتحفيز المعلمين للارتقاء بآدئهم.

وكانت الوزارة أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية لتطبيق خطة تفعيل دور التوجيه الفنى فى التنمية المهنية فى مجال مادة التخصص شاغلى وظائف المعلمين، وذلك على رأس العمل من خلال وحدات التدريب بالمدارس لمعلمى الصفوف (من الرابع الابتدائى إلى الثالث الإعدادي).

وتضمن الخطاب، ضرورة عقد اجتماع لموجهى عموم المواد الدراسية لوضع خطة تدريبية للسادة المعلمين فى مادة تخصصهم على مستوى وحدات التدريب بالمدارس بحيث يتم تجميع المعلمين المستهدفين فى المادة الدراسية الواحدة فى نطاق المربع السكنى بحد أقصى أربعة مدارس وذلك بالتعاون مع مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وتشتمل الخطة على أعداد المستهدفين والقائم بالتدريب ومكان وتاريخ وتوقيت عقد حلقات التنمية المهنية بما لا يتجاوز 3 ساعات يوميًا وبحد أقصى 3 أيام لكل مجموعة تدريبية، ويتم إرسالها بعد اعتمادها من مديرى المديريات إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين قبل بدء التدريب.

ويبدأ تنفيذ الخطة فى وحدات التدريب بالمدارس اعتبارًا من الأسبوع الأول من ديسمبر 2020 وتنتهى مع نهاية ذات الشهر، ويكون التنفيذ تحت إشراف أقسام التدريب بالإدارات التعليمية، وإدارة التدريب بالمديرية، ويتم رفع تقرير إحصائى معتمد فى نهاية التدريب إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين متضمنًا اسم المادة الدراسية وعدد المستهدفين وعدد الحضور وعدد الغائبين.

كما تضمن الخطاب، التنبيه على إدارة التدريب بالمديرية بالقيام بإعداد أدوات قياس أثر التدريب، على أن يقوم الموجه الفنى المختص بقياس أثر التدريب باستخدام تلك الأدوات من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة أداء السادة المعلمين، والتنبيه على مسئولى إعداد الجداول المدرسية بضرورة وضع حصة اجتماع مادة لكل تخصص وذلك لتفرع المعلمين، لمناقشة ما يتعلق بمادة تخصصهم فى تلك الحصة ومتابعة نتائج تلك الاجتماعات.