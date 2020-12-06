شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى فرنسا تلبية لدعوة من إيمانويل ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى جمهورية فرنسا فى زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

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