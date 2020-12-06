شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتدخل الأجهزة الرقابية لتحصيل قيمة إيجار مول تجاري بمركز شباب بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب الميناء بمدينة الغردقة، بتدخل الأجهزة الرقابية للتحقيق في عدم سداد قيمة عقد حق انتفاع مول تجاري، مقام بسور مركز الشباب منذ 10 سنوات، حيث تجاوزت المديونية 12 مليون جنيه، ورفض صاحب الشركة سداد المستحقات المالية بالرغم من تحصيلها من المستأجرين للمحلات خلال تلك الفترة، وفقا لأحمد الصحيفي، رئيس مجلس إدارة المركز.

الواقعة بدأت منذ 10 سنوات عندما وقع مجلس إدارة مركز شباب الميناء بمدينة الغردقة، عقد حق انتفاع مع إحدى الشركات لإقامة مول تجاري يتكون من 60 محلا بمساحات مختلفة، وذلك لاستغلال سور مركز الشباب، وتم الانتهاء من التنفيذ وتأجير المحلات التجارية، ونشبت خلافات بين مسؤولي مركز الشباب والشركة المنفذة، ولم تسدد الشركة اي مستحقات مالية لمركز الشباب خلال الـ10 سنوات، حتي وصلت المستحقات لأكثر من 12 مليون جنيه.

ولجأ مسؤولو مركز الشباب لكل الطرق القانونية للحصول علي مستحقات مركز الشباب، ولم يحصلوا على أي مبالغ، وتم إخطار وزير الشباب والرياضة بالواقعة خلال زيارته الأخيرة الصيف الماضي لمركز الشباب، وتم حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.