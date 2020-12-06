شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مدة وقف أنشطة الغوص بشعاب الفنستون بالبحر الأحمر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت اليوم مدة وقف انشطة الغوص التي قرررها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، بمنطقة شعاب الفنستون، بالتنسبق مع الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر وجهاز محميات البحر الأحمر ومراكز الغوص، بعد حادث هجوم سمكة قرش من النوع الأبيض المحيطي على سائحة ألمانية.

كان محافظ البحر الأحمر قد قرر إيقاف نشاط الغوص لمدة 3 أيام، ومراقبة حالة أسماك القرش من خلال فريق عمل، بالتعاون مع مركز الغوص الموجود بالمنطقة، ولحين التأكد من استقرار الوضع وتوجيه باحثي البيئة بالمحميات بالتوجه إلى موقع مركز الغوص بمرسى شجراء، لاجراء مسح بحري للمنطقة ومتابعة سلوك سمكة القرش المهاجمة وتجميع المعلومات من المرشد ومناقشة الأمر ومتابعة اتخاذ تنفيذ الإجراءات الاحترازية فورا.

كانت السائحة الألمانية المصابة مع مجموعة من السائحين أثناء قيامهم بالتصوير في منطقة شعاب الفستون شمال مرسى علم، حيث تم إنقاذ السائحة وإجراء 16 غرزة في الكتف، وسُمح لها بالخروج من مستشفى طب الأعماق.

وكانت سمكة قرش قد هاجمت أحد الغواصين الأجانب، ألماني الجنسية، وسيدة في العقد الرابع من العمر، كانت تقوم بممارسة رياضة الغوص في موقع الغوص المسمى الفيستون، وكانت في رحلة غوص بمرافقة 4 أشخاص، بالإضافة إلى المرشد، وأثناء العودة قام بمهاجمة أحد أفراد المجموعة، حيث تمكن من عضها في كتفها الأيسر وتمكن مرشد الغوص من سحب السيدة إلى اتجاه القارب، واعترض حركة سمكة القرش لمرتين على التوالي حتى تمكن باقي المجموعة من الصعود على القارب.

ووجهت السائحة المصابة الشكر لمدرب الغوص علي سرعة انقاذها وابعاد سمكة القرش عنها وسرعة اخراجها من المياه ونقلها للشاطئ وعلاجها باحد المراكز الطبية.