شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل وشروط المنح الدراسية باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات "الإدارة المركزية للبعثات"، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى باليابان، في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.

وتجرى عملية التقديم الكترونياً ابتداء من يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات حتى 31 ديسمبر 2020 وهذه البعثة متاحة لجميع التخصصات.

وتتكون مدة الدراسة باليابان من فصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الاولى، عام أكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى، كما أن جميع المخصصات المالية المقررة وفقاً للتمويل المتاح وقد يتم تعديلها أو تطبق عليها تغييرات بالنقص أو الزيادة طبقًا لظروف ورؤية الوزارة ولما تقرره الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي وكذلك إدارة البعثات واللجنة التنفيذية، وأنه لا يحق للدارس الاعتراض على هذه التعديلات بأي حال من الأحوال وأن حصوله على هذه البعثة هو موافقة مباشرة منه على هذا الشرط ولا يحق له رفع دعاوى قضائية بالتضرر أو خلافه.

وتتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج (التأشيرة – تذاكر السفر ذهاباً وعودة – الاقامة – المعيشة – رسوم الجامعة).

وفيما يتعلق بالشروط، فتتضمن، ألا يزيد السن على 22 عاما، وأن يكون في الصف الثانى او الثالث الجامعي ( من تاريخ التحاقه بالجامعة) بجامعة مصريه حكومية (بالنسبة لطلاب الكليات العملية تحتسب السنة الاعدادى عام دراسي)، وأن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جداً أو ما لا يقل عن 80% في السنوات السابقة ( كل عام على حده ) وان يكون بيان التقديرات المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى على حدى ومعتمد ومختوم، وأن يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا اقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3.، وألا يكون الطالب حاملا لأى جنسية أخرى مع جنسية جمهورية مصر العربية، وأن يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية التى يدرس بها الطالب واحد الجامعات اليابانية ولا يسمح للطالب للتقدم لاى جامعة أخرى.