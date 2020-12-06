شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: شكاوى الفواتير أصبحت غير واردة وهذا بفضل زيادة وعى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء أصبحت غير واردة، مؤكدا أن المواطنين أصبح لديهم وعى كبير فى كيفية حساب فاتورة الكهرباء الشهرية بطريقة سليمة وطرق التأكد من صحتها.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة وشركاتها حريصة على تطوير منظومة العمل الداخلية أولا بأول لتقديم خدمة مميزة للمشترك بجميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توصيل الخدمة بأعلى جودة لجميع المواطنين بقرى ونجوع مصر بالكامل.

أوضح شاكر، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة التدخل البشرى فى إصدارها ، مؤكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.