شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الترم الأول يناير المقبل والمديريات تضع الجداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول، تنطلق فى يناير المقبل والدراسة مستمرة قبل انطلاق الامتحانات مع تخصيص آخر أسبوع فى الترم قبل بدء الامتحانات للمراجعة على المناهج والمقررات الدراسية، موضحة أن صفوف النقل حتى الثانى الثانوى تضع المدارس والإدارات جداول الامتحانات على أن تضع الوزارة جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول الأسبوع الثامن لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا”، في الفترة من يوم الأحد 6 ديسمبر حتى السبت 12 ديسمبر الجارى من خلال تردد: 12303 أفقي /ط معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إطلاق القناة الخاصة بالطلاب فى الصفوف الأولى خلال أسبوع، حيث سيتم إطلاق قناة مدرستنا لطلاب الثانوى العام خلال الأيام المقبلة بجانب المنصات الإلكترونية التى تم توفيرها للطلاب منذ انطلاق العام الدراسى خاصة منصة التعلم على بنك المعرفة المصرى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القناة سوف توفر محتوى علمى فى جميع المواد الدراسية الأساسية من خلال مجموعة من المعلمين أصحاب كفاءة وخبرة فى مجال التدريس بالمرحلة الثانوية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب خلال الفترة المقبلة بجانب مجموعات التقوية والمنصات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" لطلاب التعليم الأساسى التى تبث من خلال :

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى

- سوف تنطلق قناة جديدة خلال الفترة القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائى الى الثالث الابتدائي" و الصفوف الأولى تحضر فى المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالى حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا خلال الفترة المقبلة لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوى الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد فى المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.