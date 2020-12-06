شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة إجراءات لزيادة إنتاج البطاطس والصادرات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، تساعد على زيادة انتاج البطاطس المحلى وزيادة المعروض واستقرار أسعارها وزيادة الصادرات الى الأسواق الخارجية .

-تحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج .

-تشديد الرقابة على عملية التخزين، والاتجاه لإنتاج تقاوي البطاطس محليًا بعد نجاح زراعتها داخل الصوب.

-قيام الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

-تطبيق المنظومة الجديدة بالقضاء نهائيا على مرض العفن البنى باستخدام جهاز تقنية النبضات الرنينية للعفن البنى للبطاط.

-التوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض والتقلبات الجوية، تكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج محصول البطاطس.

- استيراد تقاوى من مناطق الإنتاج تخلو من الأمراض الحجرية، ومصحوبة بشهادة صحة نباتية.

- حملات مرورية مكثفة بغيطان البطاطس لزيادة الإنتاجى.

-مواجهة الأمراض والآفات التى تصيب المحصول ومخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

-تقديم حزمة ارشادية شهريا للمزارعين لاتباع الممارسات الجيدة منذ بداية زراعة المحصول وحتى الحصاد.

- تكثيف النشرات الارشادية حول طرق الرى والتسميد السليم .

كان الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن بطاطس المائدة تحتل المركز الثانى بعد الموالح في الصادرات الزراعية، حيث تغزو البطاطس جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوربي، وسط تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير، مضيفا أن سبب زيادة الصادرات وفرة في الإنتاج وفتح منافذ جديدة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة والتي تعثرت بسب فيروس كورونا.

ويزرع محصول البطاطس فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى آواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.