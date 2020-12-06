شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديس نيقولاوس اليوم فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا ثيودروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الأحد القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس في منطقة الحمزاوي بالقاهرة، للاحتفال عيد القديس نيقولاوس.

وكان البابا ثيودروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس، قد وصل إلى مصر الأسبوع الماضى، بعد زيارة رعوية استغرقت إسبوع في كينيا، بعد أن وصل لمطار نيروبي يوم الأحد 22 نوفمبر، وترأس القداس الإلهى فى كنيسة القديس بولس فى منطقة كاجيرا، والاثنين زار أسقفية نيرى وشرق كينيا، الثلاثاء كيسومو، وترأس الأربعاء القداس الإلهى، وفى يوم الخميس زار إيبارشية إلدوريت المنشأة حديثًا.

وزار البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، منطقة إلدوريت في كينيا للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة، حيث مقر إيبارشية إلدوريت المنشأة حديثًا، وتم استقباله رسميًا بحضور 50 كاهنًا من الكهنة من الأبرشية، ورؤساء القبائل ومسؤولين المنطقة، وعدد كبير من المؤمنين الأرثوذكس الأفارقة، في كاتدرائية القديس نكتاريوس .