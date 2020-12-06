شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العبور يؤكد تطبيق منظومة الجمع المنزلى للقمامة بأغلب الأحياء السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، إن مساحة مدينة العبور 16 ألف فدان، وتتكون من إحدى عشر حيا سكنيا ومنطقتين صناعيتين بخلاف مراكز خدمات الأحياء، وعدد سكان المدينة 700 ألف نسمة، مشيرا إلى أن هناك منظومة نظافة على جميع أحياء المدينة من خلال مناقصات يجرى طرحها على الشركات المتخصصه في هذا المجال، ويتم تقييمها شهريا بالإضافة إلى أنه جرى تطبيق منظومة الجمع المنزلى للقمامة في أغلب الأحياء السكنية، مؤكدًا أنه يتم تفريغ صناديق القمامة يوميا وفى بعض الأحياء المزدحمة يتم تفريغها مرتين يوميا.

وتابع عمران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هناك حملات بصفة يومية على الباعة الجائلين بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختصة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ سوق بها عددا من الباكيات للباعة الجائلين بدلا من تواجدهم على الأرصفة والشوارع، مضيفا أنه تم القضاء بشكل نهائي على ظاهرة التوك توك بالمدينة، واستبدالها بسيارات السرفيس، مؤكدا أن منظومة الإنارة بالمدينة جيدة جدا ولكن نتعامل مع أى شكوى بجدية.