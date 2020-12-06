شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العبور يؤكد تطبيق منظومة الجمع المنزلى للقمامة بأغلب الأحياء السكنية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع عمران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هناك حملات بصفة يومية على الباعة الجائلين بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختصة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ سوق بها عددا من الباكيات للباعة الجائلين بدلا من تواجدهم على الأرصفة والشوارع، مضيفا أنه تم القضاء بشكل نهائي على ظاهرة التوك توك بالمدينة، واستبدالها بسيارات السرفيس، مؤكدا أن منظومة الإنارة بالمدينة جيدة جدا ولكن نتعامل مع أى شكوى بجدية.
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