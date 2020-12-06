"الإعلاميين" تقرر منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أى وسيلة إعلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق سعدة نقيب الاعلاميين، منع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور علي أي وسيلة إعلامية وعن مزاولة أى نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه مع نقابة الإعلاميين وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة، مضيفا أن القرار جاء لاختراقه قانون النقابة وعدم تنفيذه القانون 93 لسنه 2016 . كما أصدر نقيب الإعلاميين القرار رقم 22 لسنه 2020 والذى ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدمة برامج بقناة النهار لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني . جاء ذلك بعد أن اجتمع مجلس النقابة واطلع علي تقرير المرصد الاعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها علي شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحه لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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