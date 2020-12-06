شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة تحذر من انتشار أسماك سامة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.. مدير التأمين الصحى الشامل يؤكد تدشين المشروع فى الإسماعيلية والأقصر قريبا زلزال بقوة 5.4 ريختر يشعر به سكان القاهرة والمدن الساحلية.. أخبار مصر وزير الأوقاف يعلن إقامة مؤتمر لحوار الأديان مارس المقبل.. صور الصحة تطلق غدا قافلتين طبيتين بمبادرة "حياة كريمة" بالقاهرة وأسوان جمل يتجول بمستشفى أوسيم فى الجيزة.. والمحافظة: هرب من السلخانة (صور) التعليم تنفى إلغاء الدراسة: سنستكمل الترم الأول ولن نحذف من المناهج التعليم تطلق لأول مرة منصة "حصص مصر" لطلاب الثانوية العامة لشرح المناهج وزير التموين: تكلفة تنفيذ الصوامع تعادل قيمة الفاقد من القمح لمدة 14 شهرا الصحة تحذر من انتشار أسماك سامة فى الأسواق تسبب الوفاة النقل تعلن توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ليصبح 4 حارات بكل اتجاه.. صور زلزال بقوة 5.4 ريختر يشعر به سكان القاهرة والمدن الساحلية الرقابة الإدارية تنشر فيلما تسجيليا بعنوان إجراءات الدولة فى محاربة الفساد وزير التموين: رصيد القمح فى بداية 2017 كان 20 يوما فقط وحاليا 5 أشهر المرور يعلن غلق شارع الهرم وطريق النصر غدا 5 سنوات لتنفيذ الخط الرابع للمترو الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية وخرائط الأمطار بالمحافظات حتى الجمعة التعليم تنفى إلغاء الدراسة: سنستكمل الترم الأول ولن نحذف من المناهج الزراعة تحبط تهريب 6 طرود تحوى بغبغاوات نادرة عبر مطار القاهرة.. صور التعليم تعلن جداول الأسبوع الثامن لقناة مدرستنا لشرح المقررات الدراسية الكهرباء: زيادة عدد المشتركين لـ 37.1 مليون مشترك منهم 26% عدادات مسبقة الدفع وزارة الهجرة: لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ 2016 وزير قطاع الأعمال: الحكومة تبذل جهود كثيرة لإعادة إحياء القطن المصرى وزيرة الصحة تشهد تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد وزيرة الهجرة لخبراء مصر بالخارج: حان الوقت لنتناقش بشأن تطوير صناعة الغزل صور.. وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال يشهدان جلسة حوارية عن الغزل والنسيج واستخدام البلازما النووية وزيرا التضامن والشباب والرياضة يشاركان فى احتفالية "حلمك بيتحقق" لذوى الهمم وزير الرى: تصنيع جهاز حساس لقياس درجة رطوبة التربة لتنظيم عملية الرى وزير الكهرباء: تقديم خدمة جيدة للمواطن معيار نجاح رؤساء شركات التوزيع القوى العاملة بالمنوفية تنتهى من تدريب 86 فتاة على مهنة التفصيل والخياطة التعليم تتيح التسجيل بالمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية للطالب وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة البيئة تعلن الإنتهاء من تشغيل أول 4 محطات للرصد اللحظى لجودة المياه.. صور القوى العاملة تنجح فى تحصيل 68 ألف جنيه مستحقات عامل مصرى بالسعودية القوى العاملة تفتش على 43 ألف و818 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا القوى العاملة تعلن تعيين 1906 شباب واستخراج 200 شهادة "أمان" بالغربية التعليم تتيح لطلاب الثانوى تسجيل استمارة الامتحانات الإلكترونية حتى 10 ديسمبر

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار 24 ساعة.. الصحة تحذر من انتشار أسماك سامة فى الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.