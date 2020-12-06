شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة: عمرو أديب يدخل جينيس لأقوى "قرً" على لاعبى الأهلى بس برضه مفيش فايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت لنائبة أنسية حسونة، عضو مجلس النواب، من الإعلامى عمرو أديب، المعروف بانتمائه إلى جماهير نادى الزمالك، عقب نتوج الأحمر بطلا لكأس مصر بعد فوز على بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وكتب أنيسة حسونة، عبر حسابها بموقع تويتر:"عمرو أديب يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأقوي عملية "قرً" علي لاعبي الأهلي والشناوي خلال ضربات الجزاء بس برضه مفيش فايده والأهلي كسب وأمره لله".



انيسة حسونة عبر تويتر

وقال عمرو أديب ، خلال برنامج الحكاية:"الشناوى طبعا حائط صد يعنى خط بارليف، يعنى ياويلة يا سواد ليله اللى داخل يشوط في الشناوى لإن الشناوى يبقى مغطى الجون كله".

ويأتي ذلك بعد أن توج فريق الأهلي البطولة الثالثة هذا الموسم بعدما توّج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخه بالفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية على طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي كأس مصر.

الأهلي كان قد توّج ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه قبل إنتهاء البطولة بسبعة أسابيع قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.

الأهلي قدم مستوى متوسط في مباراة الطلائع لكنه حسم البطولة في النهاية بضربات الجزاء الترجيحية ليستمر التفوق الأحمر على البطولات محلياً وأفريقياً.