شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتكريم شاب أنقذ طفلا غريقا بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد أبناء ومواطنو الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، تكريم الشاب محمد الجبالى ابن قرية الضبعية ومنطقة الجبالى، لإنقاذه طفل من الغرق في ترعة القرية.

كانت مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت فيديو وصورا للشاب، وهو يجري مسرعا لإنقاذ طفل سقط بدراجته في ترعة القرية، وكان يصارع الموت، وعلى الفور قفز بملابسه وهاتفه ومحفظة نقوده في الترعة واستطاع إنقاذ الطفل.

ورصدت كاميرا أحد المحلات بالقرية تفاصيل الواقعة، ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الآلاف مطالبين المحافظ بتكريم الشاب.

من جانبه، عبر الشاب محمد الجبالي عن سعادته برد فعل المواطنيين بالقرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أنه لم يفعل سوى الواجب والإنسانية، وأنه فوجىء باستغاثة الطفل أثناء عبوره الطريق عائدا لمنزله، وعلى الفور ودون تفكير قفز لإنقاذه.