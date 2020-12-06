شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة للتخلص من مياه الأمطار بكفر الشيخ ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحملات النظافة وإزالة الإشغالات ورفع مياه الأمطار، التي هطلت اليوم السبت، بعدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مناطق المدن، وتواجد رؤساء المدن ونوابهم في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينها.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، شفط مياه الأمطار من مدينة كفر الشيخ ليلا، من شوارع النبوي المهندس والخليفة المأمون والمستشفى العام ومن أمام الجامعة، كما تم رفع مياه الأمطار من شوارع غرب كفر الشيخ.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع مياه الأمطار بشوارع دسوق على مدار الساعة سير العمل على التخلص من مياه الأمطار المتراكمة بجميع شوارع أحياء دسوق، بمعرفة جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.