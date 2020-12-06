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شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوقاف الدولية: بدء فعاليات دورتي الحاسب الآلي في السوشيال ميديا والـicdl والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت السبت فعاليات دورتي الحاسب الآلي السادسة والعشرين والسابعة والعشرين (الصباحية في الـicdl والمسائية في السوشيال ميديا) .
يأتي ذلك استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والتحول الرقمي، وفي إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة خاصة في مجال الحاسب الآلي والسوشيال ميديا، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية المتعارف عليها من التعقيم، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، طوال مدة التواجد بالأكاديمية .
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