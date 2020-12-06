شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري: سقي الماء يُعد من أفضل الصدقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حازم جلال، من علماء الأزهر الشريف، أن الماء يُعد أحد أبرز النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها؛ وذلك لأنه أساس الحياة، ويُشكل الماء المساحة الأكبر من الكرة الأرضية تقدر بنسبة 71% من مساحتها، وتتشكل بالبحيرات، والبحار، والمحيطات، والأنهار، وللماء العديد من الفوائد التي يقدمها للطبيعة، ولجسم الإنسان.

وأضاف «جلال»، خلال لقائه ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع عبر قناة «المحور»، أن الإنسان يعتمد على المياه لقضاء احتياجاته في إعداد الأطعمة والمشروبات واستخدام الماء في مجال الزراعة؛ وذلك لري النباتات، وزراعة المحاصيل التي تلزم لغذاء الإنسان والحيوان، مشيرًا إلى أن من يقوم بتوصيلة للناس له أجر عظيم من الله، كما أن اعتماد المصانع على الماء، فقد تكون أحد أهم المدخلات، والموارد العملية الصناعية، سواء إن كانت صناعة المواد الغذائية أو صناعة المواد الصلبة، وكذلك صناعة الطائرات والسيارات.

وتابع: «فضل توزيع المياه على العمال لقول النبي -صلى الله عليه وسلم»أفضل الصدقة سقي الماء«ويُعد سقي الماء من أفضل الصدقات، مشيرًا إلى أن من ضرورات البقاء على قيد الحياة تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسة يأتي الهواء في مقدمتها وقد جعله الله مجانًا وبدون مقابل، ويليه الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وقد وقفت على شلالات نياجرا بين أمريكا وكندا فاوحى لي المنظر المهيب الدال على عظمة الخالق سبحانه وتعالى.