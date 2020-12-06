شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تنصح بدراسة الخطورة الزلزالية للمبانى أثناء التشييد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه جرى رصد هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط، مؤكدا أنه ليس لها أى تأثير أو خسائر.

ونصح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى، العاملين فى المنشآت لابد من دراسة الخطورة الزلزالية للمبانى أثناء تشييدها، وبالفعل فى المبانى التى تشيدها الدولة تستعين بخبراء البحوث الفلكية لتقديم المشورة فى التشييد.

وكانت سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط، وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي: -

وقت الحدوث 2:44 مساءا

القوة 5.6 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 36.04 شمالا

خط الطول : 31.79 شرقا

العمق: 90 كم

وورد للمعهد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.