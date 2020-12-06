شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات للعمالة غير المنتظمة: من لم يتلق رسالة لا يذهب لصرف المنحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن البنية المعلوماتية نتاج جهد كبير قامت به العديد من الجهات لاستخرجها بهذا الشكل، مشيرا إلى أنه سيجرى الصرف في هذه المرحلة لـ2 مليون و260 ألف مواطن بداية من الغد للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصرى.

وتابع طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه سيجرى إرسال رسائل نصية عبر التليفون المحمول للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، ومن لم يتلق الرسالة النصية فلا داعى للذهاب لأماكن الصرف تجنبا للزحام في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

من جانب أخر، كانت قد أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.