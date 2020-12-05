شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة الصحة: مصر تستعد لإنتاج اللقاح الصيني لفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة، إن مصر تستعد لإنتاج اللقاح الصيني لفيروس «كورونا»، فور الوصول لمرحلة معينة من التأكد للنتائج المرحلية.

وأوضحت عاصم أن هناك 4 تقنيات خاصة باللقاحات، ويجري ترتيب الأولوية حسب العديد من العوامل المبنية على الناحية العلمية واللوجستية، لافتة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه وزيري الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والمالية محمد معيط، لحجز 20 مليون جرعة من لقاح «كورونا».

وأضافت عاصم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، أنه يجري التواصل بشكل مباشر مع الشركات التي تُعلن نتائج معينة، للمزيد من الدراسات من الناحية العلمية وترتيب الأولويات من قبل لجنة مُشكلة من قبل وزارة الصحة، وتضم جميع الجهات العلمية في الدولة المهتمة والمنوط بها البحث العلمي.

وأشارت «نهى»، إلى أن هذه الجرعات تكفي لنحو 20% من الشعب المصري، لافتة إلى أن التطعيم سيكون للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب الأطقم الطبية.