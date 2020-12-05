شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الجمهور دائما يخرج باكيا وفخورا ببطولة الشهيد في «الوصية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج خالد جلال، إنه قرأ قصة البطل الشهيد محمد المعتز رشاد وقصة دخوله الجيش وخدمته في الجيش بدون علم والده، مشيرا إلى أن قصة مسرحية «الوصية» لها بطلين، الأول الأب الذي فوجئ أنه أمام ابنه في غرفة العمليات، والان البطل الذي أراد الخدمة في سيناء والاستشهاد دفاعا عن الوطن.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن الجمهور يوميا يبكي خلال عرض المسرحية ولكنه فخور أيضًا ببطولة الشهيد، متابعا: «خلال عرض المسرحية وفي الكواليس، سمعت شخص يبكي، وعندما التفتت وجدته عامل الصوت».

ولفت «جلال»، إلى أن قصة المسرحية أثرت في الجميع، منوها أن المسرحية لم تخلو من بعض الكوميديا، ولكن نسبة الضحك مقبولة في المسرحية، لأنها لو زادتس ستفسد العمل.

وأكد، أن كل المشاركين في المسرحية لم يشعروا بأنهم يبذلون أي مجهود، لأن كل مجهودهم لا يساوي نقطة دم واحدة من عسكري يقف ليحمينا على الحدود.