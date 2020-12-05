شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الأنفاق»: لن يتم غلق شارع الهرم كليًا لتنفيذ الخط الرابع للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن البدء في الخط الرابع من مترو الأنفاق تم التخطيط له منذ سنوات طويلة.

وأضاف والي، في مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم السبت: «عارف أن هيحصل نوع من الإزعاج والتكدس المروري في شارع مثل شارع الهرم، ولكن لن يتم غلق الشارع كليًا بل ستترك منه حارات يمين وشمال الطريق».

وتابع أنه قبل الشروع في قرار الغلق الجزئي لشارع الهرم جرى تنسيق مكثف مع محافظ الجيزة لإيجاد محاور مرورية مرنة تعمل على منع التكدس المروري بقدر الإمكان والحفاظ على السيولة المرورية.

وأردف رئيس هيئة الأنفاق: «سيحدث بعض الإزعاج لكن أهمية المشروع كبيرة حيث أنه سيقضي على الازدحام المروري المعروف في شارع الهرم وفيصل والمريوطية والمنصورية وهذه المناطق التي أصبح الازدحام المروري فيها ملمحًا من ملامحها».

وشدد على أهمية هذا المحور كونه يربط مناطق الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وحدائق الاهرام وشارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة ومن ثم لدى إكتمال المشروع سيحدث سيولة مرورية كبيرة في هذه المنطقة المحورية والاستراتجية التي بدأ خطها الأول بمحطة الملك الصالح.