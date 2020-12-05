شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجهيز 135 لجنة فرعية بدسوق استعدادًا لجولة الإعادة بـ«النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايدة ماضى، بالتنسيق مع الجهات المعنية استعدادا لجولة الاعادة للانتخابات مجلس النواب 2020.

وقالت ماضي، لــ«المصري اليوم» أنه تم الانتهاء من تجهيز 135 لجنة فرعية على مستوى مركز ومدينة دسوق وتجهيز اماكن المبيت والقيام باعمال شوادر فراشة امام اللجان وجارى توفير المولدات كهربائية وساتر رملي واماكن إقامة الضباط والصف والجنود المكلفين بخدمة وتامين العملية الانتخابية وتجهيز مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين وكبار السن، توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي بالتنسيق مع الشؤون الصحية.

كما قامت وحدة الملاريا بدسوق بتطهير ورش وتعقيم اللجان وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة الناخبين.