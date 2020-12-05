شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مرسى مطروح: حملة لإزالة إشغالات الطريق والأكشاك المخالفة بالكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم إزالة عدد من الأكشاك المخالفة بكورنيش المدينة بدون ترخيص.

وأوضح جاب الله أنه تم إزالة الأكشاك المخالفة، حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي لكورنيش المدينة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة إشغال الطريق المخالفة، التي أدت إلى احتلال الأرصفة، وترتب ذلك على تكدس الشارع بالسيارات والعربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين.