شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي رسائل من رقم 2030 لمستحقي منحة العمالة غير المنتظمة بموعد الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة، اليوم السبت، عن بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة غدا الأحد ولمدة 10 أيام متواصلة.

وفى حالة الاستحقاق سيصل رسالة من رقم 2030 باسحقاق المنحة وميعاد الصرف، علما بان المنحة عبارة عن 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر.

ومنذ الاعلان اليوم بدأ المواطنين المستحقين للمنحة العمالة غير المنتظمة باستقبال الرسائل على هواتفهم المسجلة فى النماذج التي قامو بتحديثها على مواقع الوزارة , وقد نشر العديد من المواطنين صورة من الرسائل عن التى وصلتهم من رقم 2030 باستحقاقهم المنحة وموعد الصرف الذى يبدأ غدا.

وفيما يلى صور لنص الرسائل التي ستصل لمن سجلوا ووقع عليهم الاستحقاق لصرف المنحة والتى يطلب منهم التوجه لاقرب مكتب بريد او ماكينة ATM.