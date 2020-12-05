شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الأقصر» يتابع مبادرة «100 مليون صحة» بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، السبت، فاعليات حملة "100 مليون صحة" بمدرستى الأقصر الإعدادية الجديدة بنات ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

وأشار السيد إلى أن الحملة بدأت من أول ديسمبر الجاري فى جميع مدارس المرحلة الإعدادية بالمديرية بإجمالى 259 مدرسة لتلاميذ الصف الأول الإعدادي، وتم التجهيز للحملة بإعداد قاعدة بيانات لكل مدرسة وأيام حضور الطلاب وأرسلت لغرفة العمليات بالوزارة.

في سياق متصل، تابع الدكتور محمد السيد التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية للألعاب الفردية والجماعية، حيث أقيمت اليوم تصفيات بطولة السباحة بنادى طلائع النصر للمراحل الدراسية الابتدائية والاعدادية والثانوية للبنات.

وأوضح أن الفائزين بعد تحقيق الارقام التأهيلية سيشاركون فى المنافسات ببطولة الجمهورية المقامة بالقاهرة، وذلك طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بالألعاب الفردية والجماعية الوارد من الإدارة العامة للأنشطة الطلابية.