شكرا لقرائتكم خبر عن كسح مخلفات الأمطار بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال كسح مياه الأمطار بالفترة المسائية، مشدداً على رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح والمعدات وماكينات الرى لسحب مياه الأمطار ومتابعة العاملين بقسم النظافة لسرعة الانتهاء من سحب المياه أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

كما أعلن رئيس المدينة إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى والطوارئ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مناطق المدينة والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.