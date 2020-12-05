شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «أندفن قبل ما أغير موقفي وكلامي عن قطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الإعلامي أحمد موسى، إن «قطر كيان إرهابي، واللي عايز يروح يطبلها يطبل، الدوحة تمول الإرهاب والخراب وتعمل ضدي بلدي». وتساءل موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ماذا تمثل قطر؟ قطر لا شيء سوى دولة ترعى الإرهاب». وتابع: «لن نصدق أي كلام لحكام قطر، وموقفي الشخصي من الدوحة لم يتغير منذ عام 1999»، معلقًا: «أندفن الأول قبل ما أغير موقفي وكلامي عن قطر». الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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