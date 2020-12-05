شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية: ساعات بنعرف حدوث هزات أرضية من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أحمد بدوى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، على حدوث هزة أرضية عصر اليوم السبت، قائلا: "الهزة كانت حوالى الساعة الثالثة عصراً، وجاءت من جنوب تركيا، وكانت بقوة 5.4 وشعر به سكان القاهرة، والقوة ثابتة وواحدة ولكن التغيير مختلف".

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن هيئة البحوث الفلكية تسجل سنوياً حوالى 150 هزة أرضية، كما أن هذه الأنشطة في السياق الطبيعي والتوابع أقل، ونطمئن المواطنين أن الأمور في السياق الطبيعي.

وأكمل بدوى، أن ما جاء زلزال كبير وما سيحدث بعده توابع خفيفة، مشيراً إلى أن موقع مصر الجغرافي بعيد عن الأحزمة الزلزلاية، قائلا: "أشيد بإحساس المصريين في الأيام الأخيرة لشعورهم بالهزات الأرضية، وبنعرف بعض الأوقات الهزة الأرضية من المواطنين".

ورداً على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول عدم شعوره بالهزات الأرضية في الفترة الأخيرة، قائلا: "الحال من بعضه يا فندم".



وكانت سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط، وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي: -

وقت الحدوث 2:44 مساء

القوة 5.6 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 36.04 شمالا

خط الطول : 31.79 شرقا

العمق: 90 كم

وورد للمعهد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.