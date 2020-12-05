شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للطيران بجنوب السودان يصل القاهرة لإستكمال مباحثات اتفاقيات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت ، المدير التنفيذى لسلطة الطيران المدني الجنوب سوداني، على رأس وفد رفيع المستوى ، و كان في استقباله الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني .

وتأتى هذه الزيارة في إطار تفعي الإتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين جمهورية مصر العربية و جنوب السودان، والتى تم مناقشتها أثناء زيارة وفد وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى لجنوب السودان مطلع الشهر الماضى ،وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالدولة المصرية نحو تعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية من خلال إقامة شراكات اقتصادية فى مختلف المجالات.

و من المقرر أن يقوم رئيس سلطة الطيران الجنوب سوداني بعدة جولات تفقدية داخل قطاع الطيران المدني وعقد عدة لقاءات مع قيادات وزارة الطيران المدني و شركاتها التابعة لبحث سبل التعاون بين البلدين.